Погба: «Хочу повернути «Ювентусу» радість, яку вони мені дарували»

Півзахисник збірної Франції Поль Погба прокоментував своє повернення в «Ювентус». Його цитує прес-служба « б'янконері ».

Я завжди був на зв'язку з « Ювентусом », розмовляв з Недведом і з президентом Аньєллі. Вони говорили мені правду, і моє серце вибрало. Я дуже добре обдумав це рішення і приїхав сюди. Буду щасливий ще більше, коли ми виграємо трофей. Вперед, « Ювентус », до кінця. Ми разом ».