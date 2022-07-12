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Погба: «Хочу повернути «Ювентусу» радість, яку вони мені дарували»

Француз повернувся в італійський клуб
Футбол Серія А
10:58
Погба: «Хочу повернути «Ювентусу» радість, яку вони мені дарували»

Півзахисник збірної Франції Поль Погба прокоментував своє повернення в «Ювентус». Його цитує прес-служба « б'янконері ».

« Ювентус » дав мені можливість бути Погба. Ця футболка і цей клуб – все для мене, і я хочу повернути ту радість, яку вони мені дарували, і поважати цю команду. Також хочу вигравати трофеї. Тому що ця футболка і ця команда заслуговують тільки одного: перемог і завжди бути першими.

Я завжди був на зв'язку з « Ювентусом », розмовляв з Недведом і з президентом Аньєллі. Вони говорили мені правду, і моє серце вибрало. Я дуже добре обдумав це рішення і приїхав сюди. Буду щасливий ще більше, коли ми виграємо трофей. Вперед, « Ювентус », до кінця. Ми разом ».

Раніше стало відомо, який номер в « Ювентусі » вибрав собі Погба.

Петро Приходько
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Поль Погба Ювентус

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