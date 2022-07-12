Погба, який повернувся в «Ювентус», забрав собі номер Дібали

Француз дістався туринському клубу безкоштовно

Півзахисник збірної Франції Поль Погба, Який повернувся в «Ювентус», вибрав собі 10-й ігровий номер.

Під 10-м номером в « Ювентусі » виступав Пауло Дібала, який покинув команду вільним агентом в це трансферне вікно.

Погба також виступав в « Ювентусі » під 10 номером в сезоні 2015/16 перед тим, як піти в « Манчестер Юнайтед » за 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, 29-річний Погба дістався « Ювентусу » безкоштовно після того, як став вільним агентом і покинув МЮ.