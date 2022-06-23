Це бізнес. Погба вдруге перейде безкоштовно з МЮ в «Ювентус»

Раніше «червоні дияволи» придбали француза за 100 мільйонів євро

Поль Погба / Фото - SportSport

Півзахисник Поль Погба повернеться в «Ювентус». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про умови контракту. Хавбек перейде в «стару синьйору» на правах вільного агента після закінчення діючої угоди з «Манчестер Юнайтед».

Примітно, що це вже другий випадок безкоштовного переходу француза за даним маршрутом. Перший був в 2012 році. У 2016-му МЮ придбав його за 100 мільйонів євро.

Раніше «Манчестер Юнайтед» попрощався з Погба.