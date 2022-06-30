Погба та «Ювентус» домовилися про контракт

Туринці в найближчі дні оголосять про повернення француза

Французький півзахисник Поль Погба домовився про особистий контракт з «Ювентусом». Про це повідомило Tuttosport.

На поточний момент відомо, що Погба в найближчі дні підпише контракт з туринцями.

Відзначимо, що Погба перейде в клуб на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Поль буде заробляти в «Ювентусі» 8 млн євро і бонуси.

Нагадаємо, в минулому сезоні Погба в складі «Манчестер Юнайтед» провів 27 матчів в АПЛ, в яких забив 1 м'яч і зробив 9 асистів.