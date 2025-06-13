Скандальний легіонер Полісся стане частиною команди Ротаня
Бені Макуана їде назад до Житомира
близько 1 години тому
Бені Макуана/фото: ЛНЗ
Житомирський клуб Полісся ухвалив ключове рішення щодо вінгера Бені Макуана, про що повідомляє ТаТоТаке.
Згідно з інформацією, 22-річний гравець достроково завершить оренду в черкаському ЛНЗ і повернеться до Полісся. Спочатку він мав провести в оренді ще півроку, проте головний тренер житомирської команди Руслан Ротань висловив бажання знов бачити футболіста у своєму розпорядженні.
Минулого сезону Макуана взяв участь у 13 поєдинках Української Прем'єр-ліги, де зумів відзначитись одним голом. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 500 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Ротань хоче бачити в Поліссі п’ятьох гравців Олександрії.