Житомирський клуб Полісся ухвалив ключове рішення щодо вінгера Бені Макуана, про що повідомляє ТаТоТаке.

Згідно з інформацією, 22-річний гравець достроково завершить оренду в черкаському ЛНЗ і повернеться до Полісся. Спочатку він мав провести в оренді ще півроку, проте головний тренер житомирської команди Руслан Ротань висловив бажання знов бачити футболіста у своєму розпорядженні.

Минулого сезону Макуана взяв участь у 13 поєдинках Української Прем'єр-ліги, де зумів відзначитись одним голом. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Ротань хоче бачити в Поліссі п’ятьох гравців Олександрії.