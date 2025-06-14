Житомирське Полісся отримало відразу три запити на трансфер форварда Факундо Батісти. Інтерес до 25-річного уругвайця виявляють відразу кілька клубів з Південної Америки – рідний для гравця Пеньяроль, колумбійський Атлетіко Насьональ та аргентинський Ланус. Про це повідомляє видання El Pais.

За інформацією джерела, саме пропозиція від Атлетіко Насьоналя виглядає найперспективнішою і може призвести до повноцінного переходу Батисти до найближчого трансферного вікна.

Минулого сезону Полісся завершило чемпіонат України з 48 очками та фінішувало на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. У новому єврокубковому циклі команда Руслана Ротаня стартує з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Факундо Батіста взяв участь у 15 матчах за житомирський клуб у сезоні 2024/25, забивши сім голів та відзначившись однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Ротань хоче бачити п’ятьох футболістів Олександрії в Поліссі.