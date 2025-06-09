Ротань хоче бачити у Поліссі п’ятьох гравців Олександрії

Інсайдер назвав прізвища футболістів

близько 7 годин тому

Ротань та Буткевич
Фото: ФК Полісся
Павло Василенко

Павло Василенко

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань визначився з футболістами, яких хоче бачити у своїй команді.

Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що колишній наставник Олександрії провів попросив президента житомирського клубу Геннадія Буткевича підписати п'ятьох гравців перед стартом нового сезону: Георгія Єрмакова (воротар), Олександр Мартинюк (захисник), Артем Шабанов (захисник), Володимир Шепелєв (півзахисник) та Тедді Цара (вінгер).

За підсумками сезону 2024/25 Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

У наступному євросезоні житомирський колектив представить Україну у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

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