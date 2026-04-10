Сергій Разумовський

У 22-му турі української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло впевнену виїзну перемогу над Полтавою з рахунком 4:0.

Команда з Житомира швидко забезпечила собі комфортну перевагу й упевнено скористалася проблемами суперника, який уже з 33-ї хвилини залишився в меншості після вилучення Місюри. Ще до цього Полісся встигло двічі вразити ворота господарів, а згодом лише закріпило свою перевагу.

Рахунок у матчі на 10-й хвилині відкрив Олексій Гуцуляк, який реалізував пенальті. Уже за чотири хвилини перевагу гостей подвоїв Андрієвський. На 34-й хвилині Сарапій забив третій м’яч Полісся, а остаточну крапку в зустрічі на 71-й хвилині поставив Майсурадзе.

Таким чином, голами у складі житомирян відзначилися Гуцуляк, Андрієвський, Сарапій і Майсурадзе. Результативні передачі у зустрічі записали на свій рахунок Брагару та Лєднєв.

Завдяки цій перемозі Полісся набрало 46 очок і скоротило відставання від другого Шахтаря до чотирьох балів. Однак варто враховувати, що донецький клуб має ще два матчі в запасі, тому його позиції в боротьбі за найвищі місця залишаються більш вигідними.

УПЛ, 22-й тур

Полтава – Полісся 0:4

Голи: Гуцуляк, 10, пен, Андрієвський, 14, Сарапій, 34, Майсурадзе, 71

Полтава: Мінчев, Бужин, Савенков, Місюра, Ухань (Коцюмака, 78), Дорошенко (Сад, 78), Даниленко (Плахтир, 78), Одарюк, Кононов, Кобзар (Підлепич, 35), Сухоручко

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій (Панчишин, 46), Чоботенко (Кобернюк, 64), Майсурадзе, Краснічі, Федор (Лєднєв, 64), Андрієвський (Шепелєв, 46), Брагару, Гайдучик, Гуцуляк (Філіппов, 64)

Вилучення: Місюра, 33