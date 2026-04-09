Дубль Аліссона та гол Педріньо принесли Шахтарю перемогу над АЗ Алкмар
Гірники забили три м'ячі у другому таймі
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар обіграв нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь українського клубу.
Гірники відкрили рахунок на 72-й хвилині зусиллями Педріньо, який дальнім ударом відправив м'яч у дев'ятку. Наприкінці гри дубль оформив Аліссон. Спочатку нападник був першим на добиванні, а на 83-й хвилині реалізував передачу від Егіналду.
Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч
Голи: Педріньо, 72, Аліссон, 81, 83
Матч-відповідь пройде 16 квітня у Нідерландах.
Туран: «АЗ Алкмар – це чудова команда, яка красиво грає».
