Полісся влаштувало Ротаню презентацію в присутності медіа
Новий наставник поспілкувався з представниками ЗМІ
21 хвилину тому
Руслан Ротань / Фото - ФК Полісся
У суботу, 21 червня, Руслан Ротань провів першу пресконференцію на чолі головного тренера Полісся.
У заході також взяли участь спортивний директор житомирян В'ячеслав Шевчук та директор з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов.
Також в медіазаході взяв участь крайній новачок Полісся Олександр Філіппов, який вперше з'явився на публіці в якості гравця житомирського клубу.
Руслан Ротань поділився останніми новинами з табору команди перед від'їздом на навчально-тренувальні збори в Австрію, де команда готуватиметься до матчів 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.