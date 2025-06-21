Павло Василенко

Полісся офіційно оголосило про перехід нападника Олександра Філіппова. Колишній форвард Олександрії підписав з житомирським клубом контракт на два роки.

Раніше Філіппов виступав в Українській Прем'єр-Лізі за київський Арсенал, Десну, Дніпро-1 та Олександрію. А також пограв за кордоном за Сент-Трейден та Ригу.

В минулому сезоні 32-річний гравець у складі Олександрії забив 10 м’ячів та віддав дві гольові передачі в 28 матчах.