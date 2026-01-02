Сергій Разумовський

Полісся планує розвантажити заявку і підшукати орендні варіанти для футболістів, які наразі не входять до стабільної ротації Руслана Ротаня. Про це інформує «ТаТоТаке», зазначаючи, що житомирський клуб хоче дати цим гравцям регулярну практику в інших командах.

За даними джерела, одним із конкретних напрямків є відправка в оренду Еміла Мустафаєва до азербайджанського Сумгаїта. Перехід розглядається як спосіб забезпечити хавбеку більше ігрового часу та зберегти його у бойовому тонусі, поки в Поліссі він залишається поза основною обоймою.

Окремо згадується ситуація з Луїфером Ернандесом. Повідомляється, що Полісся може відкликати венесуельського футболіста з Чорноморця, де він якісно провів першу частину сезону в Першій лізі – набрав три голи та два асисти. Саме результативність і вплив на гру привернули до нього увагу з боку клубів Південної Америки.

За інформацією джерел, головним претендентом на Ернандеса називають колумбійський Кукута Депортиво. Наразі сторони обговорюють формат можливої угоди – йдеться про оренду з опцією викупу, яка може бути активована за підсумками виступів гравця.

Дзвіночок для Філіппова? Ротань кличе в Полісся гравця своєї молодіжки.