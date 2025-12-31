Дзвіночок для Філіппова? Ротань кличе в Полісся гравця своєї молодіжки
Досвідчений форвард мало забиває
близько 2 годин тому
Руслан Ротань / Фото - ФК Полісся
Полісся близьке до трансферу нападника Карпат Ігоря Краснопіра, повідомляє «ТаТоТаке».
Ініціатива трансферу належить головному тренеру житомирян Руслаун Ротаню, який працював з нападником в молодіжній та олімпійській збірних України.
Трансфер узгоджений на рівні президентів клубів. Карпати розділять частину прибутку від трансферу з Рухом.
Краснопір перебрався в Карпати на початку 2025 року: 31 матч, 6 голів, 1 асист.
В поточному сезоні Ігор відіграв 18 матчів: 5 голів, 1 асист. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1 мільйон євро.