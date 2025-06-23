Сергій Стаднюк

Житомирське Полісся вирушило на передсезонний збір. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нові підопічні Руслана Ротаня розпочинають етап підготовки до нового сезону з навчально-тренувальних зборів в Австрії. Команда проведе там кілька тижнів інтенсивних тренувань і контрольних поєдинків під керівництвом нового тренерського штабу.

Подорож до місця зборів розпочалася з поїздки до Варшави, звідки футболісти й персонал наступного дня вирушать авіарейсом до Відня. У планах — напружена робота перед стартом нового сезону.

Склад, у якому Полісся вирушило на збір поки не називається. Назви команд, із якими будуть проведені контрольні матчі оголосять згодом.

Раніше житомирський клуб підсилився срібним призером української Прем’єр-ліги.