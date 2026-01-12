Захисник Полісся Сергій Чоботенко відреагував на інформацію скандального журналіста Ігоря Бурбаса про те, що його було переведено до дублю через непідписання нового контракту.

Я тренуюся із першою командою і веду з клубом перемовини щодо продовження контракту. Ніяких конфліктів не було і ніхто мені не повідомляв, що буцімто мене перевели до юнацької команди. Те, що пишуть про шантаж не відповідає дійсності. Ні я, ні мої агенти не шантажували клуб. В даний момент я на базі, сьогодні було тренування. 13 січня виїжджаємо на збори.

Спілкуємося з повагою один до одного. З керівництвом Полісся у мене все гаразд. Але подробиці щодо контракту я розповісти не можу, бо це трудові відносини футболіста і клубу, – повідомив Чоботенко в коментарі «Українського футболу».