Полісся взяло приклад з Зорі? Захисник із проблемним контрактом розкрив, чи перевели його у дубль
Чоботенко відповів на інформацію скандального журналіста
42 хвилини тому
Захисник Полісся Сергій Чоботенко відреагував на інформацію скандального журналіста Ігоря Бурбаса про те, що його було переведено до дублю через непідписання нового контракту.
Я тренуюся із першою командою і веду з клубом перемовини щодо продовження контракту. Ніяких конфліктів не було і ніхто мені не повідомляв, що буцімто мене перевели до юнацької команди. Те, що пишуть про шантаж не відповідає дійсності. Ні я, ні мої агенти не шантажували клуб. В даний момент я на базі, сьогодні було тренування. 13 січня виїжджаємо на збори.
Спілкуємося з повагою один до одного. З керівництвом Полісся у мене все гаразд. Але подробиці щодо контракту я розповісти не можу, бо це трудові відносини футболіста і клубу, – повідомив Чоботенко в коментарі «Українського футболу».
Раніше Полісся оголосило про продовження контракту з основним голкіпером.