Житомирське Полісся офіційно підтвердило продовження контракту зі своїм воротарем Євгеном Волинцем. У пресслужба клубу наголосили на значущості голкіпера для команди та його внесок у успіхи колективу.

Нова угода 32-річного футболіста розрахована до літа 2028 року. У клубі відзначили надійність та стабільність Волинця, який, як і раніше, залишається ключовою фігурою в оборонних побудовах Полісся.

За час виступів у складі житомирської команди голкіпер провів 39 офіційних матчів, з яких в 17 зберіг свої ворота в недоторканності. У поточному сезоні Волинець взяв участь у 15 поєдинках та оформив 10 «сухих» матчів, демонструючи один із найкращих показників у лізі.

