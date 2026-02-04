Сергій Разумовський

Полісся у межах підготовки до другої частини сезону провело черговий контрольний матч. У вівторок, 3 лютого, команда Руслана Ротаня зустрілася зі Європою з Гібралтару та з перших хвилин задала високий темп, швидко забезпечивши собі комфортну перевагу.

Рахунок було відкрито вже на 3-й хвилині. Після удару Богдана Лєднєва голкіпер суперника зумів відбити м’яч, однак першим на добиванні опинився Олександр Іванов, який і переправив його у сітку.

Другий гол житомиряни організували на 18-й хвилині: атака Полісся завершилася точним ударом Миколи Гайдучика, який результативно замкнув комбінацію партнерів.

До перерви перевага українського клубу стала розгромною — перший тайм завершився з рахунком 4:0. У другій половині зустрічі Полісся не знизило вимог до себе і додало ще два м’ячі: після перерви відзначилися Олексій Гуцуляк та Артем Сарапій, довівши загальний рахунок до 6:0.

Контрольний матч

Полісся – Європа 6:0

Голи: Іванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Віалле, 37, Гуцуляк, 70, Сарапій, 79

