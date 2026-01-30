Головний тренер Полісся Руслан Ротань зазначив, що боксер Олександр Усик не просто присутній у житомирській команді, а й бере активну участь у її розвитку. Нагадаємо, що Усик вийшов на заміну у контрольному поєдинку проти команди МНС Ванкувера.

«Я вам хочу сказати, що якраз мотивацію в цих моментах дуже видно: як у хлопців в матчі горіли очі. Це, я вам хочу сказати, і слова Олександра перед матчем, коли ми збиралися.

Це дуже важливо, коли вони бачать перед собою чемпіона. Коли вони бачать, як він старанно працює, як він хоче перемагати в боксі разом з командою, то це додає наснаги. І це класний момент», – сказав Ротань для клубної пресслужби.