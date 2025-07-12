Поліссю вдалося «відбити Штурм» у другому матчі за день. Відео
Чим завершилося протистояння житомирян із відомим клубом?
8 хвилин тому
У другому контрольному матчі від суботи, 12 липня, Полісся зіграло внічию з австрійським Штурмом.
Цілих 800 глядачів стали свідками товариської гри. І хоч голів їм побачити не вдалося, гра була доволі насиченою.
Фаворит зустрічі не встигав за темпом на початку зустрічі, щоправда команді Руслана Ротаня не вдалося цим скористатися. Далі австрійці вже зібралися з силами, однак і вони не зуміли забити.
Огляд матчу буде доступний згодом у цій новині.
Контрольний матч
Штурм Грац – Полісся 0:0
Штурм: Біґнетті (46' Лоренц), Джонстон (60' Малич), Оерманн (46' Айву), Лавале (46' Гайдер), Шармер (60' Каріч), Чуквуані (46' Станкович / 76' Бек), Хорват (60' Гієрлендер), Розґа (60' Гедль), Кітейшвілі (60' Кайомбо), Ятта (60' Ґрґіч), Бьовінґ (46' Беґанович)
Полісся (стартовий склад): Кудрик, Михайліченко, Бескоровайний, Чоботенко, Хадрой, Андрієвський, Бабенко, Назаренко, Йосефі, Гонсалвеш, Гайдучик.
У першій грі 12 липня Полісся вирвало нічию з чеським клубом на останній хвилині.