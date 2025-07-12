Житомирське Полісся продовжує літній збір в Австрії та сьогодні зіграло черговий контрольний матч. Команда Руслана Ротаня у драматичному стилі врятувалася від поразки у поєдинку проти чеської Млади Болеслав — 2:2.

Поєдинок розпочався активно, і вже на 8-й хвилині суперник відкрив рахунок зусиллями Маречека. Проте Полісся швидко відповіло — Олександр Філіппов відзначився на 12-й хвилині.

Наприкінці першого тайму чехи знову вийшли вперед — забив Шевчик. Доля зустрічі вирішилася у доданий арбітром до другого тайму час — житомиряни зуміли знову зрівняти рахунок. Борис Крушинський заробив пенальті, а Олексій Гуцуляк холоднокровно реалізував вирок з позначки — 2:2.

Варто зазначити, що вже сьогодні ввечері Полісся проведе ще один матч — о 17:30 команда зустрінеться зі Штурмом із австрійського Граца.

Контрольний матч

12 липня 2025 року, Австрія

Млада Болеслав – Полісся – 2:2

Голи: Маречек (8), Шевчик (42) — Філіппов (12), Гуцуляк (90+2, пен)