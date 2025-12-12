Михайло Цирук

У пʼятницю, 12 грудня, поєдинком Олександрії та Кудрівки стартує перший у другому колі, а загалом 16-й тур УПЛ. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 12 грудня

15:30 Олександрія - Кудрівка

Для кожної з команд, які зараз перебувають в небезпечній зоні, це буде лобовий матч за життя, і вигравати його просто обовʼязково. Кудрівка не перемагає вже 4 матчі поспіль, Олександрія - взагалі 8, і той, хто поступатиметься навіть у таких зустрічах, серйозно ризикує залишити елітний дивізіон.

Прогноз ХSPORT.ua - Олександрія не програє

18:00 Оболонь - Металіст 1925

Металіст 1925 міг би вважатися значно серйознішим фаворитом цієї зустрічі, однак лише одна перемога в останніх семи матчах УПЛ, не враховуючи недограний поєдинок проти Вереса, не дозволяє бути аж надто впевненим в перемозі харківʼян. Що ж до Оболоні, то вона також не в найкращій формі: з попередніх шести матчів виграла лише один. Тож для обох колективів ця зустріч буде шансом зміцнити свої позиції в середині таблиці.

Прогноз ХSPORT.ua - Металіст 1925 не програє

Субота, 13 грудня

13:00 Кривбас - Колос

Напевно, саме цей матч слід вважати центральним в турі, адже в ньому зустрічатимуться четверта та пʼята команди турнірної таблиці. Щоправда, нинішня форма криворіжців зовсім не вражає: до розгромної пеермоги над Олександрією (3:0) вони не могли перемогти 5 матчів поспіль. Чи вдасться підопічним Патріка ван Леувена пробити одну з найкращих оборон ліги.

Прогноз ХSPORT.ua - Кривбас не програє

15:30 ЛНЗ - Зоря

Лідер чемпіонату (як би незвично не було це говорити) прийматиме в цьому турі луганську Зорю, і враховуючи те, яку форму набрала команда Віктора Скрипника, здобувши 10 очок в останніх 5 матчах, зустріч у Черкасах також обіцяє бути цікавою. Чи зможуть чорно-білі засмутити головну команду-відкриття цього сезону?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ЛНЗ

18:00 Полісся - Карпати

Минулого сезону це була б битва двох претендентів на єврокубки, проте наразі претендент на єврокубки тут лише один. Після трьох поспіль матчів без перемог Карпати впали аж на 9 місце, а розмови про можливе звернення Владислава Лупашка стають усе гучнішими. Можливо, перемога над одним з лідерів чемпіонату допоможе тренеру Карпат зміцнити свої позиції?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

Неділя, 14 грудня

13:00 Полтава - Рух

Хотілося б сказати, що для Полтави це матч із серії “Коли, якщо не зараз”, проте сьогоднішній Рух - точно не найпростіший з опонентів в УПЛ. Команда Федика видала серію з трьох перемог поспіль, повірити у яку ще місяць тому було б дуже важко, і піднялася за межі зони перехідних матчів. Натомість Полтаві перемога над Динамо крила не подарувала, і вона й надалі йде в чемпіонаті останньою.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Руху

15:30 Динамо - Верес

Серед тижня команда Ігоря Костюка видала непоганий другий тайм проти Фіорентини, який можна якщо й не занести до активу, адже все одно програли (1:2), то хоча б використати як аргумент того, що хоч якийсь більш-менш конкурентний футбол киян продемонстнувати здатні.

Що ж до Вереса, то з ним динамівцям останніми роками не буває легко: навіть у минулому, чемпіонському сезоні обидві перемоги були мінімальними та дуже напруженими, так само, як і матч першого туру цієї кампанії. Чи зможе рівненський клуб і цього разу дати бій столичному гранду?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

18:00 Шахтар - Епіцентр

У першому турі новачок еліти створив гірникам чимало проблем, і якщо підопічні Сергія Нагоряка зможуть запаркувати просто еталонний автобус, цілком можливо, що донеччанам буде непросто й цього разу. Подивимося, чи зможе колектив з Камʼянця-Подільського, як мінімум, бути конкурентним на фоні команди Арди Турана.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

