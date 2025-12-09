Відповідь Циганику! Колишній тренер ЛНЗ не вірить у чемпіонство команди в УПЛ
Підопічні Віталія Пономарьова виграли перше коло чемпіонату України
близько 1 години тому
Колишній наставник ЛНЗ Олег Дулуб поділився думками щодо виграшу нинішньою командою першого кола української Прем'єр-ліги. Черкащани за додатковими показниками випередили Шахтар.
Від ЛНЗ у мене немає жодних очікувань. Повторюсь, у мене досі не склалася картина щодо їхньої командної гри, скільки матчів я б не побачив. За результатом – є, так. Це величезний плюс, який, напевно, перекриває всі мінуси.
ЛНЗ за якістю гри плюс-мінус перевершує Кривбас. Своєрідне обличчя має Колос – там є хороша тренерська команда. Дуже складно щось прогнозувати по ЛНЗ, хоча я розумію, що зараз там йдуть вливання і керівники хочуть максимального результату, – заявив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».
Дулуб також заявив, що не бачить нинішнього наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова потенційним тренером Динамо. А відомий футбольний журналіст Ігор Циганик, навпаки, вірить у шанси черкащан у боротьбі за чемпіонство.
