Колишній наставник ЛНЗ Олег Дулуб поділився думками щодо виграшу нинішньою командою першого кола української Прем'єр-ліги. Черкащани за додатковими показниками випередили Шахтар.

Від ЛНЗ у мене немає жодних очікувань. Повторюсь, у мене досі не склалася картина щодо їхньої командної гри, скільки матчів я б не побачив. За результатом – є, так. Це величезний плюс, який, напевно, перекриває всі мінуси.

ЛНЗ за якістю гри плюс-мінус перевершує Кривбас. Своєрідне обличчя має Колос – там є хороша тренерська команда. Дуже складно щось прогнозувати по ЛНЗ, хоча я розумію, що зараз там йдуть вливання і керівники хочуть максимального результату, – заявив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».