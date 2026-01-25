Сергій Разумовський

Президент СК Полтава Сергій Іващенко підтвердив, що група футболістів клубу нещодавно проходила перевірку на поліграфі в межах провадження, яке веде Українська асоціація футболу. За його словами, йдеться про десять гравців команди, яких запросили на процедуру після того, як Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив відповідну справу щодо можливої участі у договірних матчах. Слова бізнесмена передає Sport-express.ua.

Так, проходили. Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив справу і запросив десять гравців СК «Полтава» пройти перевірку. Результати наразі невідомі, нам жодної інформації ще не надавали. Вони проводять розслідування з приводу заяви чи звернення щодо аномального руху ставок у якійсь там китайській [букмекерській] конторі щодо матчів за участі нашої команди. Але мені цікаво, а чому викликають лише футболістів СК «Полтава» і не викликають гравців іншої команди? Сергій Іващенко

Раніше президент Полтави порівняв сенсацію з Динамо з перемогою в Лізі чемпіонів.