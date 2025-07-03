СК Полтава на своєму офіційному сайті повідомив про розставання із чотирма футболістами — команду залишили воротар Богдан Васецький, а також півзахисники Богдан Шмигельський, Володимир Тименко та Денис Червінський.

Причини відходу гравців не уточнюються, проте саме ці четверо стали першими, хто покинув колектив після виходу клубу до Української Прем'єр-ліги.

24-річний голкіпер Васецький приєднався до Полтави влітку 2023 року та провів три зустрічі, в яких пропустив чотири м'ячі. Півзахисник Шмигельський виступав за полтавців з того ж літа, перейшовши зі Скорука. Він відіграв 28 матчів та забив чотири голи.

28-річний Володимир Тименко провів за команду сім матчів, сумарно провівши на полі 86 хвилин. 27-річний Денис Червінський приєднався до клубу із Хуста влітку 2024 року. За цей час він зіграв чотири матчі, відзначився голом у поєдинку Кубка України проти Металіста 1925 та провів на полі 96 хвилин.

Раніше повідомлялося, що УАФ остаточно закрила питання про можливе позбавлення атестата у СК Полтава.