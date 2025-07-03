Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко розпові про ситуацію довкола атестаційних документів СК Полтава для участі в новому сезоні УПЛ. Його слова наводить Tribuna.

Клуб надав не досить коректні документи, і фахівець, який давав звіт, я вважаю, допустив помилку. Зараз стосовно цього ведеться у нас всередині розслідування причин цієї помилки, чи це було машинально.

Тому що я сам дивився всі ті документи і розумію, що якби я не знав уже після того всіх підводних каменів, я не знаю, який би я висновок як юрист дав щодо того, відповідають документи дійсності чи ні. Зараз уже легко давати висновок, коли ми розуміємо, що Ворскла надала лист, що вони не давали згоди на стадіон.

Ця історія розглядається в КДК, і якщо там були спроби якимось чином ввести в оману посадових осіб з УАФ або Комітет з атестації клубів, відповідні особи, які це робили, будуть притягнуті до відповідальності за ці дії.

Але це точно не те питання, яке впливає на спортивний принцип і на можливість чи неможливість клубу брати участь у змаганнях. Комітет надав можливість клубу надати відповідні документи, які дав виправити, які відповідають вимогам.

А по тому кейсу зараз триває провадження в КДК, і ми очікуємо пояснення від працівника, який надав свій висновок. Коли закінчиться провадження, думаю, що ми прокоментуємо, дамо зрозуміти, в чому там була проблема.