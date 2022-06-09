Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Червоний пояс. Художній фільм
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Рунгстед - Донбас

Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії

Проведе його команда Петракова саме в Польщі
Футбол Ліга націй UEFA
09:59
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії

Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги націй Україна - Вірменія. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головний рефері зустрічі - Даніель Стефанський з Польщі. Його помічники - Давид Голіс і Міхал Обукович. Четвертий рефері - Лукаш Кузьма. Вся бригада арбітрів - з Польщі.

Відзначимо, що домашній матч з Вірменією Україна проведе в польському місті Лодзь. Зустріч відбудеться післязавтра, 11-го червня.

У першому турі Ліги націй Україна перемогла Ірландію (1: 0).

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Вірменії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:57
Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
Ліга націй. Боротьба у групі України почалася – і одразу несподіваний результат
Футбол Збірна України
04 червня 22:03
Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Футбол Збірна України
24 травня 22:46

Новини: Футбол

Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Ліга націй UEFA
10:09
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Ліга націй UEFA
09:59
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Ліга націй UEFA
09:21
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Ліга націй UEFA
08:45
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Ліга націй UEFA
08:10
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Ліга націй UEFA
07:53
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Ліга націй UEFA
07:47
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй UEFA
08 червня 23:57
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини