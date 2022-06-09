Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Проведе його команда Петракова саме в Польщі
09:59
Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги націй Україна - Вірменія. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Головний рефері зустрічі - Даніель Стефанський з Польщі. Його помічники - Давид Голіс і Міхал Обукович. Четвертий рефері - Лукаш Кузьма. Вся бригада арбітрів - з Польщі.
Відзначимо, що домашній матч з Вірменією Україна проведе в польському місті Лодзь. Зустріч відбудеться післязавтра, 11-го червня.
У першому турі Ліги націй Україна перемогла Ірландію (1: 0).
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