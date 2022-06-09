Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії

Проведе його команда Петракова саме в Польщі

Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги націй Україна - Вірменія. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головний рефері зустрічі - Даніель Стефанський з Польщі. Його помічники - Давид Голіс і Міхал Обукович. Четвертий рефері - Лукаш Кузьма. Вся бригада арбітрів - з Польщі.

Відзначимо, що домашній матч з Вірменією Україна проведе в польському місті Лодзь. Зустріч відбудеться післязавтра, 11-го червня.

У першому турі Ліги націй Україна перемогла Ірландію (1: 0).