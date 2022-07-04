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Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»

Захисник «Динамо» – про події в Україні та футбол у складний період
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:24
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Денис Попов / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Денис Попов поділився думками про повернення до тренувань і війни в Україні.

Ті футболісти, які зібралися раніше і вже провели певну частину роботи, грали в товариських матчах, то, думаю, вони в більш-менш хороших кондиціях. Збірники та легіонери перебувають із командою лише чотири дні, тож поки набираємо форму.

Трішки важкувато, оскільки була невелика пауза, плюс зараз спека впливає на функціональний стан. Але це нормально, передсезонний збір завжди проходить важко, але потім в офіційних матчах буде вже легше.

Я і раніше говорив, що, звичайно, важко сфокусуватися на тренувальному процесі через події, що відбуваються. Наприклад, я власну маму не бачив уже чотири-п’ять місяців. Усіх розкидало по світу, і важко не бачитися з рідними.

Немає таких слів, щоб віддячити нашим воїнам за мужність, за те, що вони роблять. Просто велика подяка, низький уклін. Усі підтримують вас, як можуть. Україна обов’язково переможе!

Добре, що вдалося з’їздити до Києва, побачити когось – хоч трохи радості. Але дуже шкода людей, які постраждали. Загалом, дуже складна ситуація, і важко щось казати. Ми стараємося, готуємося, тому що в нас своє поле бою, і нам потрібно тут досягати перемог та прославляти нашу країну.

І на збірну, і на «Динамо», і на інші українські клуби, що виступатимуть у єврокубках, покладається велика відповідальність. Через такі події про нас пам’ятають, адже складається враження, що з часом про ситуацію в нашій країні забувають. Потрібно нагадувати, що ми не причетні до цього, і на нашу землю напали загарбники.

Втома трохи є, але це нормально. Як каже Містер, нам потрібно поставити базу, від якої уже відштовхуватися в подальших тренуваннях, згадати наші взаємозв’язки. Зараз найголовніше набрати функціональні кондиції.

Раніше екс-захисник «Динамо» Євген Хачеріді повідомив, що, найімовірніше, завершить професійну кар'єру.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Динамо Київ Денис Попов війна

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