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Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією

Новини з табору «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
30 травня 23:35
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Денис Попов / Фото - Twitter

Збірна України вирушила на матч півфіналу плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У складі делегації всі 25 гравців, які залишалися на зборі в Словенії. Голкіпер Андрій Лунін приєднається до команди вже у Глазго.

30 травня завершив курс реабілітації після травми захисник Денис Попов. Футболіст вже повернувся до занять із м'ячем.

Раніше стала відомою бригада арбітрів на матч Шотландія – Україна.

Сергій Стаднюк
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Теги

Денис Попов збірна Шотландії (футбол)

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