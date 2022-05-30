Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією

Новини з табору «синьо-жовтих»

Денис Попов / Фото - Twitter

Збірна України вирушила на матч півфіналу плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У складі делегації всі 25 гравців, які залишалися на зборі в Словенії. Голкіпер Андрій Лунін приєднається до команди вже у Глазго.

30 травня завершив курс реабілітації після травми захисник Денис Попов. Футболіст вже повернувся до занять із м'ячем.

Раніше стала відомою бригада арбітрів на матч Шотландія – Україна.