Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна

Зустріч відбудеться 1-го червня

Рефері з Нідерландів данні Маккелі стане головним арбітром зустрічі між Шотландією і Україною у відборі на ЧС-2022, про це повідомляє прес-служба УАФ.

Асистенти Маккелі: Хессель Стігстра і Ян де Врей. Четвертий арбітр - Сердар Гозубюк, Арбітри VAR - Паулюс ван Бункель і Йохен Кампхюйс. Всі вони представляють Нідерланди.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня.

Нагадаємо, легенда збірної Шотландії побажав успіху Україні в матчі з його рідної збірної.