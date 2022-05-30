Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Зустріч відбудеться 1-го червня
Рефері з Нідерландів данні Маккелі стане головним арбітром зустрічі між Шотландією і Україною у відборі на ЧС-2022, про це повідомляє прес-служба УАФ.
Асистенти Маккелі: Хессель Стігстра і Ян де Врей. Четвертий арбітр - Сердар Гозубюк, Арбітри VAR - Паулюс ван Бункель і Йохен Кампхюйс. Всі вони представляють Нідерланди.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня.
Нагадаємо, легенда збірної Шотландії побажав успіху Україні в матчі з його рідної збірної.