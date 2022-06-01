Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Попов повернувся до загальної групи збірної України напередодні матчу з Шотландією
За день до півфіналу плей-офф за вихід на ЧС захисник приступив до повноцінних тренувань
08:27
Захисник збірної України Денис Попов повністю відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
31 травня центрбек повернувся до загальної групи. Відповідно, на передматчевому тренуванні повноцінно займалися всі 26 футболістів «синьо-жовтих».
Уже сьогодні, 1 червня, відбудеться матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч розпочнеться о 21:45 за Києвом.
Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував кадрову ситуацію в обох командах.
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