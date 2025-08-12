Український захисник Віторії Гімарайнш Орест Лебеденко провів перший офіційний матч за нову команду проти Порту.

26-річний футболіст вийшов на поле на 72-й хвилині, коли Порту вже вигравав по ходу зустрічі.

Дракони відвантажили Віторії три голи без відповіді.

Прімейра-ліга. 1 тур

Порту - Віторія Гімарайнш 3:0

Голи: Пепе, 12, Омородіон, 32, 79

Лебеденко відомий в Україні виступами за львівські Карпати і донецький Олімпік. Також він грав за іспанські Луго і Депортіво (Ла-Корунья), після чого перебрався до Португалії, підписавши контракт з Візелою.

У минулому сезоні на його рахунку три голи і сім результативних передач в 31 матчі за клуб у другому за силою дивізіоні португальського футболу.