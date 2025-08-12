Порту зіпсував дебют українського легіонера за Віторію Гімарайнш
Орест Лебеденко повернувся в Прімейра-лігу
22 хвилини тому
Український захисник Віторії Гімарайнш Орест Лебеденко провів перший офіційний матч за нову команду проти Порту.
26-річний футболіст вийшов на поле на 72-й хвилині, коли Порту вже вигравав по ходу зустрічі.
Дракони відвантажили Віторії три голи без відповіді.
Прімейра-ліга. 1 тур
Порту - Віторія Гімарайнш 3:0
Голи: Пепе, 12, Омородіон, 32, 79
Лебеденко відомий в Україні виступами за львівські Карпати і донецький Олімпік. Також він грав за іспанські Луго і Депортіво (Ла-Корунья), після чого перебрався до Португалії, підписавши контракт з Візелою.
У минулому сезоні на його рахунку три голи і сім результативних передач в 31 матчі за клуб у другому за силою дивізіоні португальського футболу.
