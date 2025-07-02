Павло Василенко

Український захисник португальської Віторії Гімарайнш Орест Лебеденко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чи були у нього пропозиції від українських клубів.

«Так, багато клубів з України дзвонили. Не буду їх називати, але пропозицій вистачало. На той момент я не сильно думав про повернення до України, бо знав про інтерес з боку Віторії й не міг не скористатися таким шансом».

Лебеденко відомий в Україні виступами за львівські Карпати і донецький Олімпік. Також він грав за іспанські Луго і Депортіво (Ла-Корунья), після чого перебрався до Португалії, підписавши контракт з командою Візела.

У минулому сезоні на його рахунку три голи і сім результативних передач в 31 матчі за клуб у другому за силою дивізіоні португальського футболу.