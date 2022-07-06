Португальський захисник «Дніпра-1» повернувся на батьківщину

Монте перейшов в «Шавеш»

Португальський захисник «Дніпра-1» Нельсон Монте повернувся на батьківщину, повідомляє прес - служба клубу.

Монте перебрався в «Шавеш» на правах оренди, скориставшись правилом FIFA, яке дозволяє на рік припиняти контракти для легіонерів з українськими клубами.

Монте перебрався в «Дніпро - 1» влітку 2021 - го року і підписав з клубом дворічний контракт.

Останні півроку, коли почалася війна, Монте виступав в «Альмерії» в Іспанії. Раніше стало відомо, що «Дніпро - 1» хоче переманити трьох лідерів «Металіста».