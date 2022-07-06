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Португальський захисник «Дніпра-1» повернувся на батьківщину

Монте перейшов в «Шавеш»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:59
Португальський захисник «Дніпра-1» повернувся на батьківщину

Португальський захисник «Дніпра-1» Нельсон Монте повернувся на батьківщину, повідомляє прес - служба клубу.

Монте перебрався в «Шавеш» на правах оренди, скориставшись правилом FIFA, яке дозволяє на рік припиняти контракти для легіонерів з українськими клубами.

Монте перебрався в «Дніпро - 1» влітку 2021 - го року і підписав з клубом дворічний контракт.

Останні півроку, коли почалася війна, Монте виступав в «Альмерії» в Іспанії. Раніше стало відомо, що «Дніпро - 1» хоче переманити трьох лідерів «Металіста».

Петро Приходько
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СК Дніпро-1

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