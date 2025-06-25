Президент Інгульця, який знову вилетів до Першої ліги, Олександр Поворознюк запропонував скоротити склад УПЛ до восьми команд.

Я пропоную взагалі зробити вісім команд, щоб був вищий рівень. Динамо Київ, Шахтар, Полісся, Олександрія, щоб було лише вісім команд. І зробити ще якусь лігу для інших. Щоб кожен матч був як Динамо – Шахтар. Ось тоді буде якийсь прогрес у футболі. У нас немає нічого зараз.

Ви подивіться – Кудрівка перемагає Ворсклу, яка грала в єврокубках. Інгулець з села Володимирівка вигравав Кубок України серед аматорів.

Потім пробилися до фіналу Кубка України, на шляху вигравши у Маріуполя, Карпат, Зорі, всі з вищої ліги. Ми тільки Шахтарю у фіналі програли. Ви розумієте, до чого йде футбол?