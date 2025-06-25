Постріл собі в ногу. Поворознюк запропонував позбавити Інгулець шансів на УПЛ
Якщо виконати пропозицію президента клубу, команда не зможе знову підвищитися в класі
близько 1 години тому
Президент Інгульця, який знову вилетів до Першої ліги, Олександр Поворознюк запропонував скоротити склад УПЛ до восьми команд.
Я пропоную взагалі зробити вісім команд, щоб був вищий рівень. Динамо Київ, Шахтар, Полісся, Олександрія, щоб було лише вісім команд. І зробити ще якусь лігу для інших. Щоб кожен матч був як Динамо – Шахтар. Ось тоді буде якийсь прогрес у футболі. У нас немає нічого зараз.
Ви подивіться – Кудрівка перемагає Ворсклу, яка грала в єврокубках. Інгулець з села Володимирівка вигравав Кубок України серед аматорів.
Потім пробилися до фіналу Кубка України, на шляху вигравши у Маріуполя, Карпат, Зорі, всі з вищої ліги. Ми тільки Шахтарю у фіналі програли. Ви розумієте, до чого йде футбол?
Раніше Поворознюк зробив гучну заяву щодо продажу Інгульця після вильоту команди з УПЛ.
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