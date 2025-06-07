Президент петровського Інгульця Олександр Поворознюк висловився щодо продажу клубу після вильоту з Української Прем’єр-ліги.

«Це були емоції. Я казав, що продав Інгулець за два мільйони доларів, а насправді я подарую клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому, розвивати футбол та дитячі школи у Петровому так, як це роблю я.

У мене були навіть думки зняти команду з чемпіонату. Я під час війни побудував стадіон, але документи не встиг ще оформити, проте президент УАФ Андрій Шевченко ні разу не приїхав і нічого не запитав. Я бачу, що наш футбол йде в небуття», – заявив Поворознюк на своєму ютуб-каналі.