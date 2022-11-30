Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Потрапили під каток і вижили. Огляд матчу Польща – Аргентина
Мессі та компанія не зуміли забити більше двох м'ячів. Щенсни тягнув усе, що міг
01 грудня 00:41
Фото - AFP
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Польщі поступилася Аргентині (0:2). Проте така різниця м'ячів дозволила Левандовськи та компанії пробитися до плей-офф.
Вашій увазі огляд матчу.
Нагадаємо, визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
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