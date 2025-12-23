Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович висловився щодо найгірших матчів команди у першій частині сезону. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Якщо говорити про результат, у нас було три поразки. Матч із Кривбасом ми програли, але за грою виглядали непогано. Найгіршим був поєдинок із Зорею — там у нас зійшлося все негативне в одному протистоянні. Такі матчі потрібно якомога швидше забувати. Також прикрою була поразка від ЛНЗ. Окремо згадаю нічиї з Кудрівкою та Епіцентром, де нам просто не пощастило — були й перекладини, і винесення м’яча з лінії воріт. Потрібно робити висновки з таких матчів, щоб надалі їх було менше. Загалом ми досить рівно пройшли чемпіонат, зважаючи на складну ситуацію з травмами.

Щодо нічиїх, є і позитив, і негатив. Позитив — нічиї з лідерами чемпіонату: Шахтарем, Динамо, Поліссям. У цих матчах ми показували якісний футбол. А от у поєдинках з Епіцентром, Кудрівкою, Оболонню у першому турі — нам бракувало агресії та креативу в атаці, щоб дотискати суперника і перемагати.