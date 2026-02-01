Сергій Разумовський

Ліон здобув мінімальну перемогу над Ліллем у матчі 20-го туру Ліги 1 — 1:0. Цей успіх дозволив команді продовжити свою потужну серію результатів і ще раз підтвердив, що нинішня форма клубу є однією з найкращих за останні роки.

Перемога над Ліллем стала для Ліона вже десятою поспіль у всіх турнірах. Востаннє подібну тривалу серію клуб демонстрував ще в сезоні 2006 року: тоді в період із серпня по листопад Ліон виграв 14 матчів поспіль. Тепер команда знову наблизилася до історичного показника, і кожен наступний поєдинок може стати кроком до повторення або покращення того відрізка.

Далі на Ліон чекає зміна турнірного фокусу — кубкове протистояння. Свій наступний матч команда проведе 4 лютого: у рамках 1/8 фіналу Кубка Франції Ліон зустрінеться з Лавалем. Для ліонців це буде можливість не лише продовжити переможну ходу, а й наблизитися до вирішальних стадій національного кубка.

Раніше Олімпіакос погодив трансфер Яремчука в Ліон.