Головний тренер Ворскли Олександр Бабич розкрив завдання команди після вильоту до Першої ліги.

Зараз ми 100% знаходимося на стадії побудови команди. Я можу сказати, що команда ще не сформована на 100%. Але за ці два тижні ми попрацювали, і я можу сказати, що хлопці починають розуміти, що саме ми маємо робити на полі.

Але, звісно, часу трохи не вистачає. Зараз ми проводимо багато теорій, тактичних тренувань, розмовляємо з хлопцями. В цілому, команда ще формується – вона зараз дуже сира.

Насамперед – побудувати команду до нового року, конкурентоспроможну команду. Керівництво також розуміє, що для цього потрібен час. Але ми хочемо бути, щонайменше, у верхній частині таблиці – на 5-му, 6-му місцях, триматися більш-менш вгорі таблиці.

Всі чули, що фінансування суттєво змінилося. Питання трансферного бану наразі закрите – завтра ми будемо дозаявляти хлопців.

Що ж до заробітної плати, то всі футболісти, які підписують договори, контракти, домовляються щодо фінансових питань. Нам так само сказали, що фінансова ситуація буде стабільною, – повідомив Бабич в інтерв’ю Tribuna.com.