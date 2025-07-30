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близько 1 години тому
Головний тренер Ворскли Олександр Бабич підтвердив інформацію про те, що півзахисник Іван Нестеренко відправився в оренду. За даними Transfermarkt, 22-річний гравець наступний сезон проведе в Оболоні.
Це питання більше до керівництва, тому що Іван на контракті з «Ворсклою». З попереднього складу, який з нами тренується, лишилися тільки Мякушко та Челядін. Нестеренка вже немає у складі команди. А де він буде, в «Оболоні» чи у «Зорі», цього я не знаю.
Ахмед Алібеков? Так, це відповідає дійсності. Ахмед зараз трошки травмувався, і ми розмовляємо з керівництвом. Але це якісний футболіст у хорошому віці, який хоче прогресувати й допомагати команді. Тож будемо домовлятися з керівництвом. Але зараз у нього питання по цій травмі, – повідомив Бабич в інтерв’ю Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що з Ворскли зняли трансферний бан, клуб може дозаявити новачків.
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