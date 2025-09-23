Михайло Цирук

Динамо може повернутися в Лігу Європи! Новини з подібними заголовками вчора заполонили український інформаційний простір, тож сьогоднішнього дня вболівальники киян чекають з особливою цікавістю. Кілька днів тому низка ізраїльських медіа повідомили, що у вівторок, 23 вересня, на зборах УЄФА може бути ухвалене рішення про відсторонення Ізраїлю від усіх європейських турнірів.

Причиною називають вимогу Катару, який нібито наполягає на забороні участі ізраїльських клубів у єврокубках після атаки ЦАХАЛ на офіси терористичної організації ХАМАС у Досі. І от напередодні один з українських таблоїдів, посилаючись на слова спортивного юриста Іллі Скоропашкіна, припустив, що таке рішення може підняти Динамо у другий за престижністю євротурнір. Тож спробуймо розібратися, наскільки це реально.

Прецеденти справді були

Історія футболу справді знає випадки, коли місце дискваліфікованого учасника єврокубків займав останній вибитий ним суперник. Найбільш кричущий та болючий для українського футболу приклад - відсторонення харківського Металіста у ЛЧ сезону 2013/14.

Тоді команда Маркевича пройшла в третьому кваліфікаційному раунді грецький ПАОК, однак потім отримала бан, і її місце у протистоянні плейоф з Шальке зайняли саме греки. Тож в теорії, якщо рішення про відсторонення ізраїльських команд справді буде ухвалене, такий варіант дійсно можливий, проте на практиці є багато «але», які принесуть УЄФА чимало мороки.

Динамо не встигне на першу гру

У разі дискваліфікації ізраїльтян і підвищення Динамо киянам доведеться провести свій стартовий матч Ліги Європи проти ПАОКа вже у середу, 24 вересня о 19:45. Тобто завтра. І в українських реаліях дістатися на матч так швидко вже видається не дуже можливим.

Навіть якщо дізнавшись про рішення УЄФА біло-сині стрибнуть у поїзд до Польщі, то прибудуть туди лише завтра зранку, а звідти мають ще дістатися до Салоніків. Словом, гру точно доведеться переносити, тому про можливий старт киян у єврокубках уже завтра, мабуть, можна забути.

З іншого боку, знайти додаткову дату для одного матчу для УЄФА не складе проблем. Маккабі Тель-Авів - єдиний представник Ізраїлю в основній стадії єврокубків, тож вдаватися до якихось радикальних змін календаря не доведеться. Тож в цілому припущення можна визнати таким, що має право на життя.

А воно нам треба?

Звісно, останні матчі Динамо наштовхують на думки, що в разі потрапляння до Ліги Європи все знову закінчиться ганьбою. Коли основних захисників команди Шовковського публічно принижує Хуссейн Туаті з Олександрії, а голкіпер Оболоні Федорівський віддає вирішальний асист ледь не від власних воріт, то про те, що з цими футболістами робитимуть у ЛЄ, навіть думати страшно. Однак ці всі закиди накшталт “нам немає чого там робити” чи “краще грати на нижчому рівні” завжди були, є і залишатимуться лише порожніми балачками.

По-перше, у спорті завжди треба прагнути до кращого, бо якщо ні - то навіщо взагалі все це? Кайрат, виходячи у Лігу чемпіонів, точно не говорить, що йому нема чого тут робити, хоча це справді так. По-друге, вісім матчів замість шести - це шанс на додаткові очки в таблицю коефіцієнтів.

Так, усі ми робимо поправку на те, що це Динамо, і багато очок точно не буде. Суперниками киян у другому за статусом єврокубку, окрім ПАОКа, можуть стати Динамо Загреб, Мідтьюлланн, Астон Вілла, Ліон, Штутгарт, Фрайбург та Болонья.

Як мінімум у пʼяти з цих поєдинків команда Олександра Шовковського буде залізобетонним аутсайдером, а перемога тут не гарантована над жодним суперником, адже РФШ, як у минулому сезоні, немає.

З імовірністю у відсотків так 95% можемо говорити, що у плейоф з такими суперниками кияни не вийдуть. Та чи вийдуть вони туди у Лізі конференцій? Там, нагадаємо, на чемпіона України чекають Кристал Пелас, Самсунспор, Зрінські, Омонія, Фіорентина та Ноа. Так, шанси справді більші, але гарантій, як розуміємо, жодних. Тож зі спортивного погляду підвищення киян до основної стадії Ліги Європи - плюс. Навіть якщо воно відбудеться у такий неспортивний спосіб.

Але є один нюанс

І він у цій історії - найважливіший. Наразі ми не знаємо, наскільки правдивою є інформація ізраїльських медіа про можливе відсторонення клубів з цієї країни. Так само не можемо сказати, наскільки надійним джерелом є портал Israelhayom, чи можна йому довіряти, та чи в курсі, взагалі в УЄФА про те, що вони розглядають варіант дискваліфікації клубу з Ізраїлю.

Цілком можливо, що ми маємо вправу зі звичайнісіньким вкидом, а ідея відсторонення ізраїльтян або взагалі не розглядалася, або ж померла десь на початкових етапах обговорення. Тож пропонуємо не ділити шкуру невбитого ведмедя та дочекатися хоча б якоїсь інформації від серйозніших джерел.

У матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ