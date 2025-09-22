Сергій Стаднюк

Низка ізраїльських медіа 21, зокрема портал Israelhayom, 21 вересня поширила резонансну новину. За їхніми даними, у вівторок, 23 вересня, на зборах УЄФА може бути ухвалене рішення про відсторонення Ізраїлю від усіх європейських турнірів.

Як повідомляється, ініціатива має політичне підґрунтя: Катар нібито наполягає на забороні ізраїльських клубів у єврокубках після атаки ЦАХАЛ на офіси терористичної організацій ХАМАС у Досі. Водночас операція не досягла очікуваних результатів, що лише підсилило міжнародний резонанс.

Спортивний юрист Ілля Скоропашкін у інтерв’ю BLIK.ua заявив, що у такому разі місце у Лізі Європи може отримати київське Динамо.

Будь-яке рішення про відсторонення національної футбольної асоціації є складним юридичним процесом. Для такого бану потрібні формальні підстави і рішення компетентних органів УЄФА, які ухвалюються за чітко встановленою процедурою. Станом на 21.09.2025 офіційні канали УЄФА не анонсували розгляд питання відсторонення Ізраїльської футбольної асоціації 23.09.2025. Останнє оголошене засідання Виконкому УЄФА відбулося 11.09.2025 в Тирані. Тобто, повідомлення про «голосування 23 вересня» наразі не підтверджені офіційно. Бан Ізраїлю є вірогідним за умови, якщо значна кількість федерацій письмово відмовиться від матчів з ізраїльськими командами. Тоді УЄФА матиме прецедентну основу для такого бану. Наразі це скоріше політична кампанія, ніж чинна правова процедура. Без формальних підстав швидкого рішення очікувати не варто. Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УЄФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань. Згадаємо Лігу чемпіонів 2013/14. Харківський Металіст був дискваліфікований вже після того, як у третьому кваліфікаційному раунді переміг грецький ПАОК. УЄФА ухвалив рішення відновити у турнірі саме ПАОК, який і зіграв у раунді плейоф проти Шальке. Тобто, у разі гіпотетичної дискваліфікації клубу з Тель-Авіва існує вірогідність того, що і Динамо може грати у Лізі Європи замість Маккабі. Прецеденти подібні, як бачимо, були. Ілля Скоропашкін

Нагадаємо, київське Динамо програло ізраїльському Маккабі Тель-Авів за сумою двох матчів із рахунком 2:3 у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи та опустилося до Ліги конференцій.