Президент петровського Інгульця Олександр Поворознюк на власному YouTube-каналі висловився про виступ команди в сезоні, що завершився.

«Вилетів Інгулець у Першу лігу… У нас було дві гри, які судили чесно, всі інші – нас просто «убивали». Якщо Інгулець непотрібен в УПЛ, та заради Бога, ми будемо грати у Першій лізі. Я роблю це для людей, у мене є дитяча школа, де займаються шість вікових груп, у мене у Петровому шість стадіонів.

Я нікуди не поїхав, у мене немає ніяких офшорів, є лише будинок, і не один, на Закарпатті, але таке відношення до нас... Кажуть, Павелко був поганий, він крав, але зараз під час війни зарплата Шевченка, по інформації Ігоря Бурбаса, складає 3,5 млн. Про що можна говорити?»