Сергій Разумовський

У п’ятому турі загального етапу Ліги конференцій Університатя Крайова на своєму полі поступилася празькій Спарті.

Господарі мали чудову нагоду вийти вперед ще до перерви, однак на 38-й хвилині Меквабішвілі не реалізував пенальті, що психологічно вдарило по румунській команді. Після перерви гості покарали суперника за марнотратство: Ррахмані відкрив рахунок, вивівши Спарту вперед. Університатя зуміла повернути інтригу завдяки голу Нсімби, але на останніх хвилинах Ринеш забив другий м’яч для чеського клубу, остаточно знявши питання щодо переможця зустрічі.

Серед українців у складі Університаті варто відзначити Олександра Романчука, який, попри жовту картку, провів загалом якісний матч у захисті. Він виконав 84% точних передач (46 з 55), виграв 1 з 3 єдиноборств у повітрі та 4 з 8 на землі, здійснив 2 з 4 вдалих підкатів, зробив два перехоплення та аж 12 разів вибивав м’яч із небезпечної зони, що принесло йому підсумкову оцінку 6.8. Натомість український голкіпер Павло Ісенко цей поєдинок занесе собі в пасив: він зробив лише один сейв, пропустив два м’ячі при чотирьох кидках і отримав одну з найнижчих оцінок у команді – 5.8.

До вашої уваги огляд матчу.

Університатя залишилася з сімома очками і ризикує випасти з топ-24. В останньому турі команда зіграє проти четвертого у таблиці АЕКа.

Ліга конференцій. Загальний етап, п'ятий тур

Університатя Крайова – Спарта Прага 1:2

Голи: Нсімба, 79 – Ррахмані, 50, Ринеш, 89