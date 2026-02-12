Позицію Гераскевича несподівано підтримав Локомотив... Але не той
Клуб Другої ліги виступив із офіційною заявою
близько 2 годин тому
Київський клуб Локомотив виступив із публічним зверненням на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича, а також до Національного олімпійського комітету України. У заяві підкреслюється, що українські спортсмени зараз позбавлені найважливішого права — зберігати пам’ять про тих, хто віддав життя за країну.
Офіційна підтримка «Локо» до НОК та Владислава Гераскевича. Ми висловлюємо підтримку українським олімпійцям, яким сьогодні забороняють найважливіше — право на памʼять.
Спортсмени, що прославляють країну у світі, не мають виправдовуватися за шану до своїх загиблих колег. Повага до полеглих — це не політика. Це людяність. Ми, як ніхто інші знаємо, ціну свободи. Ціну футболу, ціну дитячого сміху. Цю втрату ми пережили на собі. Ми поруч з тими, хто відстоює гідність українського спорту. Світ повинен чути правду.
Ми — футболісти українського клубу. Клубу, що відчув «російський мир» на собі: на своєму стадіоні, на своїх вихованцях, на своїй країні. Сьогодні спорт змушують мовчати про війну. Міжнародні організації не просто розглядають повернення росіян у світовий футбол, а й забороняють українським олімпійцям вшановувати загиблих спортсменів.
Та якщо пам’ять про полеглих — це порушення правил, тоді мовчання про їхніх убивць — це співучасть. Це зневага тих, чиє життя та мрії обірвалися разом із терористичними вибухами. Спорт не може бути поза політикою, коли мішенню стають діти, спортсмени та спорткомплекси. Світ має знати ціну свободи!
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет заборонив Владиславу Гераскевичу використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів під час офіційних тренувань та змагань, аргументуючи це правилами. Як компроміс МОК дозволив українцеві виступати з чорною пов’язкою, однак 11 лютого Національний олімпійський комітет України повідомив, що Гераскевич відкинув цю альтернативу й має намір виходити на старт виключно у «шоломі пам’яті».