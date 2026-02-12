Київський клуб Локомотив виступив із публічним зверненням на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича, а також до Національного олімпійського комітету України. У заяві підкреслюється, що українські спортсмени зараз позбавлені найважливішого права — зберігати пам’ять про тих, хто віддав життя за країну.

Офіційна підтримка «Локо» до НОК та Владислава Гераскевича. Ми висловлюємо підтримку українським олімпійцям, яким сьогодні забороняють найважливіше — право на памʼять.

Спортсмени, що прославляють країну у світі, не мають виправдовуватися за шану до своїх загиблих колег. Повага до полеглих — це не політика. Це людяність. Ми, як ніхто інші знаємо, ціну свободи. Ціну футболу, ціну дитячого сміху. Цю втрату ми пережили на собі. Ми поруч з тими, хто відстоює гідність українського спорту. Світ повинен чути правду.

Ми — футболісти українського клубу. Клубу, що відчув «російський мир» на собі: на своєму стадіоні, на своїх вихованцях, на своїй країні. Сьогодні спорт змушують мовчати про війну. Міжнародні організації не просто розглядають повернення росіян у світовий футбол, а й забороняють українським олімпійцям вшановувати загиблих спортсменів.

Та якщо пам’ять про полеглих — це порушення правил, тоді мовчання про їхніх убивць — це співучасть. Це зневага тих, чиє життя та мрії обірвалися разом із терористичними вибухами. Спорт не може бути поза політикою, коли мішенню стають діти, спортсмени та спорткомплекси. Світ має знати ціну свободи!