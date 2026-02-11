Денис Сєдашов

11 лютого у Кортіні-д’Ампеццо відбулася зустріч представників Міжнародного олімпійського комітету з Національним олімпійським комітетом України та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Обговорювалася ситуація навколо «шолома пам’яті», створеного для вшанування українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії.

МОК запропонував альтернативні способи вшанування пам’яті — зокрема, використання чорної стрічки під час змагань та демонстрацію шолома до і після заїзду чи під час спілкування з медіа.

Проте Владислав Гераскевич залишився непохитним і заявив, що виступатиме лише у своєму «шоломі пам’яті».

Український шорттрекіст змушений змінити шолом на Олімпіаді через слова Ліни Костенко.