Гераскевич відмовився змінювати «шолом пам’яті» на Олімпіаді-2026
Національний олімпійський комітет України повністю підтримує його позицію
близько 2 годин тому
11 лютого у Кортіні-д’Ампеццо відбулася зустріч представників Міжнародного олімпійського комітету з Національним олімпійським комітетом України та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Обговорювалася ситуація навколо «шолома пам’яті», створеного для вшанування українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії.
МОК запропонував альтернативні способи вшанування пам’яті — зокрема, використання чорної стрічки під час змагань та демонстрацію шолома до і після заїзду чи під час спілкування з медіа.
Проте Владислав Гераскевич залишився непохитним і заявив, що виступатиме лише у своєму «шоломі пам’яті».
