Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення покарати ЛНЗ за порушення регламентних вимог під час домашнього матчу 23-го туру УПЛ проти Шахтаря, який завершився внічию 2:2. Як повідомляє пресслужба УАФ, черкаський клуб отримав одразу два штрафи за підсумками цього поєдинку.

Перший штраф у розмірі 50 тисяч гривень ЛНЗ має сплатити за повторне порушення правил щодо максимально допустимої кількості глядачів на трибунах в умовах воєнного стану. Йдеться про недотримання Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні. За офіційними даними УПЛ, опублікованими на сайті ліги, матч, який відбувся 13 квітня 2026 року в Черкасах, відвідали 6700 уболівальників.

Окрім цього, КДК УАФ наклав на ЛНЗ ще один штраф — 75 тисяч гривень — за повторне використання вболівальниками піротехнічних засобів під час гри з Шахтарем. Таким чином, загальна сума фінансових санкцій щодо черкаського клубу за підсумками цього матчу склала 125 тисяч гривень.

Варто також зазначити, що сам поєдинок супроводжувався вимушеною паузою. Під час перерви у Черкасах було оголошено повітряну тривогу, через що початок другого тайму затримався приблизно на 40 хвилин.

Раніше Шахтар відірвався від ЛНЗ на три очки у боротьбі за чемпіонство, маючи матч у запасі.