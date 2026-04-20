Сергій Разумовський

У центральному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар у Львові здобув мінімальну перемогу над Поліссям з рахунком 1:0. Поєдинок між одним із претендентів на чемпіонство та амбітним житомирським клубом виправдав статус одного з головних протистоянь туру, а долю зустрічі вирішив лише один забитий м’яч.

Для Шахтаря цей успіх став особливо важливим, адже це перша перемога «гірників» над Поліссям у рамках чемпіонату після того, як житомирський клуб піднявся до елітного дивізіону. До цього донецька команда не могла здолати суперника в матчах УПЛ, тому нинішній результат має не лише турнірне, а й символічне значення.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі, в якій обидві команди намагалися діяти організовано й обережно. Шахтар більше контролював м’яч і частіше шукав підходи до воріт суперника, тоді як Полісся робило ставку на щільну гру в обороні, але й не відмовлявся від спроб організати грамотну атаку. Попри активність з обох боків, до перерви рахунок так і не було відкрито.

Вирішальний епізод стався вже у другій половині зустрічі. На 56-й хвилині Бондар вдало скористався своїм моментом і відправив м’яч у сітку, забивши єдиний гол у матчі. Після взяття воріт захисник традиційно відсвяткував забитий м’яч жестом, присвяченим вагітності Даші Савіної.

Після цього Шахтар намагався діяти прагматично, дещо віддавши м'яч супернику, але не дозволяючи створити надто багато небезпечних моментів біля своїх воріт. Полісся, своєю чергою, намагалося врятуватися і шукало шанси попереду, однак оборона «гірників» і Різник цього вечора спрацювала надійно. У підсумку команда зберегла мінімальну перевагу та довела матч до перемоги.

Завдяки цьому результату Шахтар набрав 54 очки й одноосібно очолив турнірну таблицю Прем’єр-ліги. Відрив від ЛНЗ тепер становить три бали, що ще більше зміцнює позиції «гірників» у чемпіонських перегонах. Водночас у донецького клубу залишається ще й перенесений матч проти Зорі, тож у разі успіху в ньому команда зможе збільшити свою перевагу вже до шести очок. Полісся (44) тепер випереджає Металіст 1925 і Динамо лише на два бали.

УПЛ, 24-й тур

Шахтар – Полісся 1:0

Гол: Бондар, 56

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Бондаренко (Вінісіус Тобіас, 88), Ізакі (Назарина, 88), Аліссон (Лукас Феррейра, 70), Траоре (Кауан Еліас, 80), Егіналду (Невертон, 70).

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський (Майсурадзе, 21), Бабенко, Емерллаху (Федор, 46), Андрієвський (Краснічі, 81), Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Попередження: Очеретько, 90+2 – Брагару, 84