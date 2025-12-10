Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що суперник його не здивував у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (2:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Айнтрахт мене не здивував. Гра – теж. Це команда бундесліги, дуже динамічна. Ми контролювали гру, але в першому таймі припустилися кількох помилок, і тоді стало ясно, що потрібно випускати Решфорда.

Щодо постійних камбеків, на це запитання відповісти непросто. З одного боку, я дуже радий тому, як ми відіграємось. Це багато говорить про наше ставлення до справи та менталітету. Але іноді було б непогано добре розпочати та забити перший гол! Що маємо, те маємо. Я дуже вдячний команді за те, що вона зробила сьогодні, - ми фантастично грали в обороні, і створювати хороші моменти було непросто.