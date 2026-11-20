Історія очних зустрічей: Між собою зустрічалися двічі. Позаминулого сезону в обох матчах мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобували «гірники».

Турнірне становище команд: Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи у своєму активі двадцять девʼять очок. Лівий Берег з доробком у девʼять залікових балів та матчем у запасі розташовується на дванадцятій сходинці.

Лівий Берег у гостях розійшовся «миром» з Оболонню – 1:1 . На 28-й хвилині Олег Криворучко відзначився дебютним голом в УПЛ та відкрив рахунок у матчі. Вирівняти цифри на табло супернику теж допомогли «лелеки». Цього разу на 28-й хвилині, але вже другого тайму, м’яч у власні ворота зрізав Андрій Якимів . Лівий Берег вкотре не може здолати «пивоварів», а смаку перемог у чемпіонаті команда не знає з середини вересня.

Попередній тур: Шахтар у Львові розійшовся безгольовою нічиєю зі столичним Динамо . Основною складовою Класичного стала боротьба, яка і подарувала ключовий момент матчу. Перед подачею кутового на старті другого тайму сталася штовханина у карному майданчику донеччан. Владислав Дубінчак спровокував на агресивні дії Вінісіуса Тобіаса , той повівся й вдарив українця у потилицю. Вердикт арбітра: за провокацію – жовта, агресивна поведінка – червона. У меншості підопічні Арди Турана залишилися на заключні пів години. Суперник активізувався в атаці та навіть мав декілька хороших шансів, однак на останньому рубежі впевнено діяв Дмитро Різник . Шахтар вдесяте поспіль не програє киянам в УПЛ .

Після міжнародного вікна вриваємося у завершальний етап першої половини сезону Української Прем’єр-Ліги та далі йдемо без зупинок аж до зимової паузи. На черзі тринадцятий тур, і ось що він нам підготував: столичне дербі між Динамо та Оболонню , двобій Колоса та Харкова , протистояння минулорічних срібних та бронзових призерів – ЛНЗ та Полісся , а також інтригуючий поєдинок між Карпатами та Зорею , трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця» . Ну а всі поєдинки вікенду можна переглянути на UPL TV.

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Субота – 21 листопада

Кривбас – Кудрівка – 13:00.

Попередній тур: Кривбас на виїзді розписав «мирову» з Епіцентром. Криворіжці зуміли відкрити рахунок у матчі на 55-й хвилині, свій автограф у воротах опонента залишив сенегалець Ассан Сек. Суперник не забарився з відповіддю і вже за дванадцять хвилин відновив паритет. У залишок часу ніхто не зміг схилити шальки терезів на свою сторону, нічия – 1:1.

Кудрівка після нищівного розгрому від Карпат зуміла реабілітуватися та мінімально перемогла Чорноморець – 1:0. Вирішальний гол був забитий на 9-й хвилині матчу, а його автором став ЄвгенійСмирний. Відзначаємо також голкіпера-дебютанта «кудрівчан» КирилаЛавуту, який провів просто фантастичний матч, здійснив вісім сейвів, а авторитетний статистичний портал SofaScore виставив йому найвищий можливий бал – 10.

Турнірне становище команд: Криворіжці наразі замикають турнірну таблицю з сімома очками, проте мають одразу два матчі у запасі. Кудрівка йде на позицію вище з активом у вісім залікових пунктів. Надзвичайно гаряча битва за «шість очок» очікує на нас.

Історія очних зустрічей: Команди між собою провели всього два матчі. Минулого сезону двічі сильнішими були представники Кривого Рогу, вдома вони перемогли – 3:1, а у гостьовому поєдинку з рахунком 2:1.

Колос – Харків – 13:00.

Попередній тур: Колос минулого туру розділив залікові бали з Буковиною. Наприкінці першого тайму ковалівці вийшли вперед завдяки голу Дениса Ндукве. А після перерви вже представникам Київщини довелося виймати м’яч з сітки власних воріт. До фінального свистка команди так і не змогли виявити сильнішого – 1:1.

Харків минулого туру приймав львівські Карпати. Команди провели на полі лише один тайм та хвилину другого. Після цього в Бориспільському районі розпочалася тривога, яка затягнулася трохи більше ніж на півтори години. Під час неї львів’яни вирішили не продовжувати матч, хоча непізній час дозволяв це зробити. Регламентну норму, яка дала змогу суперникам поїхати, точно варто переглянути, враховуючи нинішні безпекові реалії. Поєдинок дограватимуть 9 грудня – на момент паузи харків’яни поступаються 1:2. На два голи опонента результативним ударом відповів ОлександрЯцик.

Турнірне становище команд: Ковалівці з дванадцятьма балами та двома поєдинками у запасі перебувають на девʼятій позиції. «Багряно-золоті» розташовуються на четвертому місці, маючи у своїй скарбничці двадцять одне очко та аж три гри в запасі.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ провели між собою вісім поєдинків. Тричі сильнішими були представники Київщини, стільки ж разів колективи розходилися «миром» та двічі звитягу здобували харківʼяни. Минулого сезону, тоді ще Металіст 1925 вдома мінімально переміг з рахунком 1:0, а у другому колі команди розійшлися безгольовою нічиєю.

Карпати – Зоря – 18:00.

Попередній тур: Карпати в гостях у Харкова пішли на вимушену паузу, ведучи в рахунку 2:1. Львів’яни результативно провели перший тайм і швидко забезпечили собі перевагу. Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив Чебер, а на 26-й хвилині другий м’яч забив Ян Костенко. Перед самою перервою гості пропустили гол у відповідь. На початку другого тайму зустріч перервала тривала повітряна тривога, після якої львівська команда згідно з регламентом вирішила не поновлювати гру. Догравання матчу призначене на 9 грудня.

Зоря у домашньому матчі поступилася черкаському ЛНЗ з рахунком 1:2. Луганці пропустили швидкий м'яч вже на 7-й хвилині з пенальті, а на початку другого тайму, дозволили супернику подвоїти перевагу. Скоротити відставання вдалося після замін. На 63-й хвилині відзначився Яков Башич, який вийшов на поле п'ятьма хвилинами раніше. Проте зрівняти рахунок до фінального свистка господарям не вдалося.

Турнірне становище команд: Львівʼяни з доробком у девʼятнадцять очок та матчем у запасі замикають топ-5. Луганці після дванадцяти зіграних поєдинків мають вісімнадцять залікових балів та посідають сьому сходинку.

Історія очних зустрічей: На рівні елітного дивізіону зустрічалися сорок разів. На рахунку «зелено-білих» дванадцять звитяг, девʼять поєдинків завершувалися «миром» та девʼятнадцять разів успіх святкувала Зоря. Минулого сезону двічі сильнішими були луганці, на «Україні» з рахунком 2:1 та в домашньому матчі – 1:0.

Радіотрансляцію матчу між Карпатами та Зорею можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 18:00.

Неділя – 22 листопада

Вереc – Буковина – 13:00.

Попередній тур: Верес на виїзді поступився Поліссю. Вже на 14-й хвилині матчу рівненські «вовки» мали залишатися в більшості, втім арбітр не вгледів у відмашці нападника житомирян Краснопіра нічого кримінального. Чого не скажеш про головного експерта з арбітражу УАФ Ніколу Ріццолі, який визнав, що рішення рефері помилкове і замість жовтої картки форвард мав побачити перед собою червоне світло. Натомість на 59-й хвилині в меншості вже лишилися підопічні Олега Шандрука. Другу жовту отримав МикитаАлександров, чим суттєво підвів команду. Щодо самого результату, то Верес пропустив на початку та наприкінці другого тайму – 0:2. Востаннє «червоно-чорні» перемагали в УПЛ ще у шостому турі.

Буковина своєю чергою розійшлася «миром» з Колосом – 1:1. Пропустивши наприкінці першого тайму, чернівчани швидко відігралися одразу після перерви. Своє прізвище у протокол до графи голів записав Олег Кожушко. В ендшпілі матчу «буковинці» мали нагоду вирвати собі перемогу, проте використати свій шанс не зуміли. До слова «жовто-чорні» анонсували повернення елітного дивізіону безпосередньо до Чернівців вже у грудні.

Турнірне становище команд: Верес з девʼятьма пунктами перебуває на тринадцятому місці. Буковина з активом у тринадцять очок замикає першу вісімку турнірної таблиці.

Історія очних зустрічей: На рівні елітного дивізіону перетиналися чотири рази, було це на початку 90-х. Тоді двічі перемагали рівняни, одного разу команди сильнішого не виявили та одна звитяга на рахунку чернівчан.

Динамо – Оболонь – 13:00.

Попередній тур: Динамо у більшості не зуміло дотиснути Шахтар у Львові. Колективи протягом матчу не дуже тішили глядачів яскравими моментами. У першому таймі можна згадати хіба що обмін нагодами перед перервою. На старті другої половини матчу під час кутового виникла ідентична кубковій ситуація, тільки тепер між Тобіасом та Дубінчаком. Цього разу агресію проявив гравець «гірників», за що його й вилучили. Кияни заволоділи ігровою ініціативою, однак втілити її бодай в один гол не зуміли – 0:0.

Оболонь вдома розділила очки з Лівим Берегом – 1:1. Представники півночі столиці пропустили в середині першого тайму. Відповісти супернику власним забитим м’ячем «пивовари» не змогли, однак на допомогу їм прийшли гравці опонента, які зробили це замість господарів. Варто згадати й про стан оновленого поля «Оболонь-Арени», яке, м’яко кажучи, мало не найкращий вигляд, а головне – було дуже травмонебезпечним. Сподіваємося, до наступного домашнього матчу ситуація з газоном покращиться.

Турнірне становище команд: «Біло-сині» йдуть третіми, маючи у своєму активі двадцять три залікові бали та гру в запасі. Оболонь розташовується на чотирнадцятій позиції з вісьмома очками та також одним матчем у запасі.

Історія очних зустрічей: «Динамівці» мають абсолютне домінування. Пʼять перемог та ще одного разу команди розходилися «миром». Минулого сезону вдома «зелено-білі» сенсаційно зуміли відібрати у «біло-синіх» очки, тоді поєдинок завершився з рахунком 2:2, а вже у матчі другого кола Динамо переграло підопічних Антоненка – 2:1.

Понеділок – 23 листопада

Чорноморець – Епіцентр – 13:00.

Попередній тур: Чорноморець на виїзді мінімально поступився Кудрівці – 0:1. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 9-й хвилині. Після пропущеного м’яча «моряки» кинулися відіграватися й мали чудові нагоди, аби зрівняти рахунок, втім голкіпер господарів того дня грав просто феноменально.

Епіцентр вдома зіграв внічию з криворізьким Кривбасом – 1:1. Команди влаштували обмін результативними ударами у середині другого тайму. На гол суперника своїм влучним пострілом відповів Вадим Сидун. Колектив з Камʼянця-Подільського не перемагає в чемпіонаті ще з кінця серпня.

Турнірне становище команд: Представники Південної Пальміри посідають одинадцяту сходинку з доробком у девʼять балів та матчем у запасі. Епіцентр випереджає суперника лише на один заліковий пункт і з десятьма очками замикає топ-10. Ще одна очна битва за позицію очікує нас цього туру.

Історія очних зустрічей: Жодного разу не зустрічалися між собою.

ЛНЗ – Полісся – 13:00.

Попередній тур: ЛНЗ на виїзді здолав луганську Зорю – 2:1. Черкасці повели у рахунку вже на 7-й хвилині, Папа Яде впевнено реалізував пенальті. Так само активно підопічні Віталія Пономарьова розпочали і другий тайм, на 50-й хвилині сенегальський форвард оформив дубль. На екваторі другої половини матчу суперник зумів скоротити відставання, однак на більше не спромігся.

Полісся впевнено перемогло в «дербі вовків» рівненський Верес – 2:0. Перший тайм відзначився великою кількістю жовтих карток, яких було аж шість, а от після перерви вболівальники побачили вже й забиті м’ячі. На 47-й хвилині рахунок відкрив Едуард Сарапій. На останні 30 хвилин житомиряни залишилися в більшості та посилили тиск на ворота опонента. Тільки от забити вдруге змогли лише на 90+3-й хвилині. М’яч у ворота колишньої команди відправив Микола Гайдучик. Команда Руслана Ротаня продовжує забивати в кожному турі чемпіонату, а безпрограшна серія вже сягнула восьми поєдинків.

Турнірне становище команд: Черкасці перебувають на шостому місці, маючи у своєму активі вісімнадцять очок та гру в запасі. Житомиряни продовжують дихати в спину лідеру – команда йде другою з двадцятьма вісьмома балами та також має поєдинок у запасі.

Історія очних зустрічей: В рамках елітного дивізіону провели між собою шість матчів. Двічі перемагав ЛНЗ, одного разу команди розійшлися «миром» та тричі сильнішими були «вовки». Минулого сезону колективи обмінялися гостьовими перемогами. Черкасці здолали опонента з рахунком 2:0, а представники Житомира – 3:1. Колеги з Української Премʼєр-Ліги відзначили дуже цікаву тенденцію: ЛНЗ вдома зазнав трьох поразок у трьох матчах з Поліссям в УПЛ, втім майже така ж історія відбувалася в Житомирі, де вже ЛНЗ має дві перемоги та нічию у трьох матчах.

Фото: Пресслужби ФК Шахтар, ФК Епіцентр, ФК Буковина, ФК Карпати, ФК Полісся, ФК Динамо, ФК ЛНЗ.